Continuar a ler

Agora afastado dos relvados - retirou-se em 2016 -, Mexès explica que a sua vida por estes dias é mais num ambiente familiar. "Voltei à vida real sem me fazer notar. Não era um Zidane, Totti ou Thuram. O que quero é ser como os demais. Levo os meus filhos à escola, ao futebol, ajudo-os nos trabalhos para casa... Queria sair e fazê-los saírem desta dimensão fictícia. Eles eram parte de uma personagem. Ainda vivo em Milão e cuido dos meus três filhos. Tornaram-se na minha prioridade. Agora vivo por eles. O futebol foi uma paixão, mas eles são os meus amores. Rapidamente soube o que necessitava e onde estava o essencial. Deixei o supérfluo. O futebol é uma bolha...".





Agora afastado dos relvados - retirou-se em 2016 -, Mexès explica que a sua vida por estes dias é mais num ambiente familiar. "Voltei à vida real sem me fazer notar. Não era um Zidane, Totti ou Thuram. O que quero é ser como os demais. Levo os meus filhos à escola, ao futebol, ajudo-os nos trabalhos para casa... Queria sair e fazê-los saírem desta dimensão fictícia. Eles eram parte de uma personagem. Ainda vivo em Milão e cuido dos meus três filhos. Tornaram-se na minha prioridade. Agora vivo por eles. O futebol foi uma paixão, mas eles são os meus amores. Rapidamente soube o que necessitava e onde estava o essencial. Deixei o supérfluo. O futebol é uma bolha...".

Se lhe falarmos de Philippe Mexès certamente se lembrará mais do aspeto visual do defesa francês, o seu penteado, todo o seu estilo, e depois talvez se recordará dos seus feitos enquanto futebolista. Não se sinta culpado, porque o antigo jogador, agora com 35 anos... sabe que tem esse efeito nos adeptos."Fui um pouco estúpido, como muitos outros! Não o nego. Sempre assumi essa imagem. Também era uma espécie de gala, não vou dizer que não e até gostava disso às vezes. As meias subidas até ao joelho, o cabelo longo, barbeado ou não, era tudo parte do meu estilo, do meu carácter... E depois não consegues que as pessoas te retirem esse rótulo", confessa o antigo jogador, à 'France Football'.

Autor: Fábio Lima