Continuar a ler

Após conhecerem as suspensões, os árbitros decidiram não comparecer esta sexta-feira ao encontro Veracruz-Puebla, o primeiro da 10.ª jornada, como forma de mostrar o seu desagrado com os castigos aplicados.



"A Associação Mexicana de Árbitros não se apresentará na jornada da 10 da Liga MX, lutando pelo respeito dentro do terreno de jogo", lê-se numa mensagem dos árbitros na rede social Twitter. Após conhecerem as suspensões, os árbitros decidiram não comparecer esta sexta-feira ao encontro Veracruz-Puebla, o primeiro da 10.ª jornada, como forma de mostrar o seu desagrado com os castigos aplicados."A Associação Mexicana de Árbitros não se apresentará na jornada da 10 da Liga MX, lutando pelo respeito dentro do terreno de jogo", lê-se numa mensagem dos árbitros na rede social Twitter.

Os árbitros mexicanos decidiram não apitar os encontros da 10.ª jornada do Torneio de Clausura do México, por discordarem dos castigos aplicados a dois jogadores que tentaram agredir juízes.Na passada quarta-feira, após os oitavos de final da Taça do México, o paraguaio Pablo César Aguilar (América) e o argentino Enrique Luis Triverio (Toluca) tentaram agredir os árbitros e foram suspensos, respetivamente, por 10 e oito encontros.

Autor: Lusa