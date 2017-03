A Federação Mexicana de Futebol e a Liga mexicana anunciaram oficialmente o adiamento para a data a definir da 10.ª jornada do Torneio Clausura 2017, devido à greve dos árbitros mexicanos. Uma decisão unilateral, que apanhou de surpresa alguns clubes que, ao longo do dia, foram informando os seus adeptos, através das redes sociais, do cancelamento dos respetivos encontros.

Autor: João Lopes