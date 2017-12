Antigo jogador de Benfica, P. Ferreira e V. Guimarães, Jonathan Urretaviscaya protagonizou uma das mais surpreendentes transferências do ano no México, ao trocar o Pachuca pelo Monterrey, anunciou esta madrugada o emblema de Guadalupe no seu site oficial.Elemento em destaque na equipa que recentemente foi terceira colocada no Mundial de Clubes, no qual foi inclusivamente escolhido como o terceiro melhor jogador do torneio, Urreta ruma ao vencedor da fase de Apertura do campeonato mexicano, onde irá encontrar um jogador também com passado de Benfica, o argentino Rogelio Funes Mori.

Autor: Fábio Lima