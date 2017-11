"Esta foi uma decisão muito difícil de tomar, mas penso que foi a melhor tanto para mim e para a minha família como para o clube. Tive o privilégio de trabalhar ao lado de algumas das mais talentosas pessoas do mundo do desporto nos últimos dez anos, e vou embora muito orgulhoso pelas conquistas que conseguimos", adiantou Emenalo em declarações divulgadas pelo Chelsea.

Após dez anos no clube, os últimos seis como diretor técnico, o nigeriano Michael Emenalo abandonou esta segunda-feira ao Chelsea. O pedido de demissão já foi confirmado pelos campeões ingleses, e a imprensa britânica aponta como razão para a saída do antigo internacional nigeriano, de 52 anos, a relação fria com o treinador Antonio Conte, mas também uma alegada proposta do Monaco.Sem diretor desportivo desde que Antonio Cordon deixou o cargo no final do verão passado, a equipa orientada por Leonardo Jardim está à procura de um novo responsável para esta área e Emenalo poderá ser o escolhido por Dmitry Rybolovlev, milionário russo que detém o clube monegasco e um velho conhecido do compatriota Roman Abramovich, que levou o nigeriano para o Chelsea em 2007.