O Athletic Bilbau anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com Mikel Vesga para a extensão do seu contrato até 30 de junho de 2021, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.O jogador, de 24 anos, chegou à equipa no verão de 2014 depois de passar pelo Alavés B, tendo estado duas temporadas na equipa secundária do Athletic, antes de chegar ao conjunto principal na última temporada.Depois de oito jogos oficiais até dezembro, o médio foi emprestado ao Sporting de Gijón no Inverno.Vesga jogou 11 dos 16 jogos disputados pelo Athletic, nove deles completos, e marcou o golo que deu a vitória à equipa de Bilbau frente ao Sevilha (1-0) no passado dia 14.

Autor: Lusa