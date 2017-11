A tentativa de fazer regressar o Milan aos tempos áureos não está fácil. O clube italiano investiu forte no mercado este ano mas a situação na Serie A não é a melhor, como o demonstra o 7º lugar, já a sete pontos da Sampdoria (6ª), que tem mesmo um jogo a menos. Financeiramente, os rossoneri estão também sob vigilância apertada da UEFA, que pediu informação complementar sobre as contas do clube no âmbito de um acordo relacionado com o cumprimento das regras do fair play financeiro. Ainda assim, na Liga Europa o cenário é bem diferente e a equipa pode selar hoje o apuramento para os 16 avos-de-final, numa receção ao Áustria Viena em que o empate será suficiente, se o Rijeka não ganhar ao AEK, em Atenas."Precisamos de resultados para assegurar a qualificação, que era o nosso primeiro pequeno objetivo, para depois podermos pensar no campeonato. Queremos também demonstrar um crescimento técnico e mental. A Liga Europa é uma oportunidade que não queremos desvalorizar", adiantou o técnico Vincenzo Montella, que deverá voltar a apostar na titularidade de André Silva, ao lado de Cutrone. "Temos de fazer mais no ataque, não falhar na finalização, pois a qualidade está cá. Mas a culpa é minha e não de outros", acrescentou Montella. *

Autor: José Angélico