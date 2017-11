O Milan parece estar metido num grande sarilho. A UEFA não está convencida da viabilidade do projeto económico que lhe foi apresentado pelo clube e, segundo a ‘Marca’, pode aplicar-lhe uma punição exemplar por incumprimento do fair play financeiro... a exclusão das provas europeias na próxima época! O Milan mostra-se surpreso, confessa que a UEFA lhe solicitou mais esclarecimentos sobre o tema e promete demonstrar que está coberto de razão.A questão agudizou-se há duas semanas, ou seja, quando uma comitiva do Milan, liderada por Marco Fassone, deslocou-se a Nyon para tentar persuadir o comité executivo da UEFA de que o plano tem pernas para andar. A retórica do conselheiro-delegado do Milan não convenceu os interlocutores, que torceram igualmente o nariz aos documentos que lhes foram apresentados.A UEFA fez soar o alarme no verão, período em que o Milan investiu 240 milhões em reforços. Quis saber como se propunha o clube equilibrar a balança e não ficou satisfeita quando constatou que grande parte dos encaixes previstos derivavam de êxitos desportivos. Da participação na Champions, por exemplo! E não é que o Milan já está a 11 pontos do lugar que permite aceder à prova? O ataque ao mercado poderá, assim, ter sido alicerçado numa realidade económica virtual e, como tal, infringido o fair play financeiro. A UEFA também reprovou a documentação referente à venda do clube, por parte da Fininvest (Berlusconi) ao conglomerado chinês Rossoneri Sport Investment Lux, por 740 milhões.

Autor: Nuno Pombo