André Silva estreou-se finalmente a titular na Serie A, mas não conseguiu repetir a veia goleadora já revelada na Liga Europa - prova na qual fez um hat trick na passada quinta-feira -, acabando por ficar em branco no triunfo, por 2-0, frente ao SPAL, naquele que foi apenas o segundo jogo do português no campeonato (em cinco jornadas).Na receção a uma equipa que chegou este ano pela primeira vez à Seria A, os rossoneri chegaram à vitória graças a dois penáltis: Ricardo Rodríguez marcou aos 26' e Franck Kessié fixou o resultado final aos 61'. O triunfo permitiu ao Milan subir ao 4.º posto, com 12 pontos, apenas atrás do Inter, da Juventus e do Nápoles.Veja o direto do jogo e a classificação da Serie A