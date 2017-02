Continuar a ler

Nos restantes encontros desta tarde a contar para a 26.ª jornada da Serie A, destaque para a vitória do Cagliari, com Bruno Alves a titular, na visita ao Crotone, por 2-1. O brasileiro João Pedro Galvão (ex-Estoril) e o italiano Borriello fizeram os golos forasteiros, depois de Stoian ter dado vantagem aos anfitriões logo aos 10'.



Já o Génova, sem Miguel Veloso, arrancou um sofrido empate (1-1) - Ntcham fez a igualdade aos 90'+4, depois de ter entrado aos... 90'+3 - frente ao Bolonha, apesar deste último ter ficado reduzido a 10 aos 75', por expulsão de Torosidis.



O Milan somou o quarto jogo seguido sem perder mas a vitória no terreno do Sassuolo, por 1-0, ficou marcada pela polémica. É que o único golo da partida, de Carlos Bacca, aos 22', foi obtido de forma ilegal, através de um penálti (por falta do ex-sportinguista Aquilani) em que o avançado colombiano escorrega e toca a bola com os dois pés antes de bater um inconformado Consigli.Os jogadores do Sassuolo protestaram de forma imediata mas o árbitro Giampaolo Calvarese validou o golo que deu três preciosos pontos aos milaneses, que viram Berardi desperdiçar um penálti para os anfitriões logo aos 12'.