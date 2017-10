Atualmente a recuperar de uma operação ao joelho (que o deixará fora dos relvados durante quatro meses), o avançado Arkadiusz Milik mostrou o seu lado mais solidário recentemente, quando, segundo o site CalcioNapoli, decidiu pagar do seu próprio bolso a intervenção cirúrgica a Konrad Nowak, dianteiro do Górba Zabrze, da Segunda Divisão polaca, do qual é compatriota e amigo.Segundo o referido site, a operação tem um custo de 20 mil euros, verba que Nowak não conseguia pagar. Foi aí que surgiu Milik, que de forma pronta se disponibilizou a cobrir os gastos com o tratamento da lesão do seu amigo.

Autor: Fábio Lima