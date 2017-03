Continuar a ler

"Não acredito em nada que possa fazer-se sem trabalho. O trabalho é o que faz com que nós nos imponhamos em qualquer lugar da vida. A cobrança é normal no futebol e, principalmente, no Vasco. A vida é feita de desafios e esse desafio, quando me foi feito pelo presidente, foi muito bom. Só vamos conseguir com o trabalho", finalizou o novo treinador do emblema carioca.



A estreia de Milton Mendes no banco de suplentes do Vasco da Gama concretizar-se-á na quarta-feira, diante do Madureira, em jogo da 3.ª jornada da 2.ª fase do Campeonato Carioca.

Em relação às críticas que têm feitas ao plantel do clube carioca, o antigo futebolista pede tempo, mas mostra confiança nos elementos que tem à sua disposição."Estou a chegar e conheço relativamente a equipa. Tem um potencial enorme e vamos procurar fazer com que esta equipa renda um pouco mais. Existem jogadores mais novos e mais velhos, ou melhor, menos novos. Isso dá um tempero especial. Vamos iniciar os trabalhos, pois para vestir a camisola do Vasco temos que estar comprometidos", assegurou o técnico que entre 1987 e 2002 atuou nos relvados portugueses.A estratégia de Milton Mendes para recolocar o Vasco da Gama num patamar superior do futebol brasileiro segue por um caminho simples: o trabalho.