Milton Mendes começou a carreira como futebolista profissional precisamente no Vasco, entre 1984 e 1986. Depois, rumou a Portugal, onde fez praticamente toda a carreira: passou por Louletano, Beira-Mar, Belenenses, União da Madeira, Sporting de Espinho, Camacha, São Vicente, Câmara de Lobos e Machico.



A carreira de técnico começou-a também em Portugal, na Madeira, onde se radicou. Treinou o Machico e o Bom Sucesso, foi adjunto no Marítimo e depois rumou ao Qatar. Em 2014 voltou ao Brasil para orientar o Paraná, passando depois por Ferroviária, Atlético Paranaense e Santa Cruz, com um curto período nos japoneses do Kashiwa Reysol pelo meio.

Após ter demitido Cristóvão Borges, o Vasco da Gama vai apostar em Milton Mendes, antigo jogador do clube que regressa a São Januário mais de 30 anos depois de ter trocado o futebol brasileiro por Portugal.Segundo a imprensa brasileira, o acordo com o técnico de 51 anos está feito, mas este apenas assumirá o comando da equipa a partir de segunda-feira, cabendo ao interino Valdir (antigo avançado do Benfica) orientar a equipa vascaína no dérbi com o Botafogo agendado para este domingo.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil