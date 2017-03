Continuar a ler

"Assim, é pertubador para mim que as pessoas julguem que poderia pisar a cabeça de um colega de profissão de forma intencional. É uma ação que não seria aceitável nenhum lado, muito menos num campo de futebol, e eu nunca pensaria em fazer tal coisa. Gostaria de agradecer ao Bournemouth e a todos os adeptos do clube pelo apoio inabalável que me deram esta semana. Anseio pelo regresso e por ajudar a equipa a alcançar a manutenção na Premier League", encerrou o defesa-central, que falhará os jogos frente a West Ham, Swansea, Southampton, Liverpool e Chelsea.



O defesa-central do Bournemouth, Tyrone Mings, mostrou-se "extremamente desapontado" com osque terá de cumprir devido ao incidente que envolveu também Zlatan Ibrahimovic na partida frente ao 1-1, sábado ), pois, reafirma, nãode propósito."Sinto-me extremamente desapontado com a decisão da FA [federação inglesa] de me suspender por cinco jogos na sequência do que foi um choque acidental com Zlatan Ibrahimovic. Em nenhum momento houve alguma pisadela intencional ou um movimento da minha parte que sugerisse isso. O meu pé não mudou de direção e em nenhum momento tentei mover o meu pé na direção da cabeça dele. O meu único objetivo foi recuperar e defender, pois esse tipo de atitude não faz parte da forma como jogo", começa por explicar Mings num post nas redes sociais.

