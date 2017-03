Continuar a ler

"Nem sei quem me pisou a cabeça [as imagens provam o contrário]. Se foi ele... foi ele!", disse Zlatan, enquanto Mings referiu: "Nunca faria isso de propósito, sou duro mas leal!" Depois, no que respeita à cotovelada. "Não ando a atacar os outros no relvado. Saltei muito alto e ele acertou em cheio no meu cotovelo", afirmou Ibra, ao passo que Mings vincou: "Ele é assim, é muito físico! Não vi o cotovelo, mas senti, e bem, a cotovelada. Deu-me a sensação de que andou atrás de mim o jogo inteiro."



Mourinho lamentou o empate do United num jogo em que beneficiou de vantagem numérica (Surman expulso aos 45') e desperdiçou um penálti (Zlatan aos 72'). "Só nos podemos queixar de nós próprios! O árbitro esteve bem, acertou nos dois penáltis! Se ficaria feliz caso Mings levasse 4 ou 5 jogos de suspensão? Não quero saber! Ele sabe o que fez melhor do que ninguém...", disse.

Futebol ou luta livre? O desafio entre United e Bournemouth ( o 1-1 impediu o Manchester de ultrapassar o Arsen al) teve um pouco das duas coisas quando Ibra e Mings se esqueceram de que tinham ido a Old Trafford ‘jogar à bola’.O central pisou a cabeça do avançado e este ripostou no lance seguinte com uma cotovelada, arriscando-se a uma pena de três jogos de suspensão que o obrigaria a falhar, entre outros, os quartos-de-final da Taça com o Chelsea.Engraçada foi a reação dos ‘lutadores’. Primeiro, em relação à pisadela.

Autor: Nuno Pombo