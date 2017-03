O defesa do Bournemouth Tyronne Mings vai cumprir cinco jogos de suspensão, devido ao lance em que, ostencivamente, pisou a cabeça de Zlatan Ibrahimovic, no encontro do passado fim-de-semana, da 'Premier League', em Old Trafford, anunciou esta quarta-feira a federação inglesa.

Recorde-se que também o internacional sueco do Manchester United foi sancionado com três jogos de castigo, neste caso devido a uma cotovelada dada na cara do mesmo Tyronne Mings. O encontro terminou com um empate, a um golo... e também um castigo pesado para cada lado.

Autor: João Lopes