A justiça espanhola rejeitou, assim, a decisão do casal em não acusar-se mutuamente em relação aos incidentes ocorridos na madrugada de 3 de fevereiro, que levaram então à detenção do futebolista.



Esta nova audiência teve lugar uma vez que o tribunal recusou o pedido de um adiamento, tendo em conta que o Atlético Madrid joga esta terça-feira na Alemanha, com o Bayer Leverkusen, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, para o qual o jogador está convocado.



A audiência, presidida pelo juiz Borja Varguer, durou mais de hora e meia, e a perspetiva é a de que a sentença possa vir a conhecer-se na próxima, segundo soube a agência EFE junto de fontes judiciais.



Ambas as defesas pediram a absolvição dos acusados e asseguraram que ambos estão dispostos a cumprir, em caso de condenação, trabalho comunitário.



A ordem de restrição entre o jogador e a mulher, de 500 metros, mantém-se até que seja conhecida a sentença, disse o juiz.



Lucas Hernández foi o primeiro a sair do tribunal e diante da imprensa disse estar preparado para o jogo de hoje na Alemanha frente ao Bayer Leverkusen.



No decorrer da época, o técnico Diego Simeone utilizou o jogador em 14 ocasiões, a última das quais no sábado, na vitória em casa do Sporting Gijón (4-1), da Liga espanhola de futebol.



O jogador é formado nas escolas do Atlético de Madrid, no qual começou nos iniciados, em 2010.





O futebolista Lucas Hernández, do Atlético Madrid, e a sua mulher compareceram esta terça-feira no Tribunal criminal de Madrid, especializado em casos de violência doméstica, depois de o ministério público ter recusado um acordo entre ambos.O ministério público pede sete meses de prisão para o jogador e quatro para a sua mulher, no âmbito de um caso de violência conjugal , bem como dois meses mais para a sua companheira, por danos no automóvel do futebolista.

Autor: Lusa