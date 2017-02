Por que é que Mourinho 'mandou' os adeptos do United 'acampar' à porta de Ibrahimovic?

Com contrato até ao final da temporada (com outra de opção), Ibra mantém o suspense sobre a continuidade em Old Trafford . "Vamos ver o que acontece. Não vim para Inglaterra antes porque não tinha chegado o momento. Até os meus filhos queriam ver-me a jogar no United mas eu tinha a cabeça em outro lado. Antes, estava tudo em cima da mesa, mas depois Mourinho telefonou-me. Tenho uma relação especial com ele", explicou Zlatan, que se ri das pessoas que duvidavam do seu rendimento: "Sei que estou bem, sinto-me fresco, como um animal, um leão! Estou em boa forma e treino duro."Os fantásticos números de Ibra parecem só não surpreender o seu empresário Mino Raiola, que deixou uma sugestão. "É o único jogador do Mundo que pode ter sucesso em Marte ou na Lua!", referiu o superagente.

Autor: Diogo Jesus