Continuar a ler

O internacional grego sublinhou ainda a diferença de nível entre a liga portuguesa e a francesa. "[Ligue 1] É um campeonato muito bom cujo nível é superior às primeiras divisões gregas e portuguesas. Na verdade, a Ligue 1 assemelha-se ao nível da Liga dos Campeões. A liga portuguesa não atinge o nível das quatro grandes europeias. É mais complicado fazer com que se fale de nós quando jogamos em Portugal".



E prosseguiu: "Pelo Marselha passaram grandes estrelas, assim como pelo futebol francês. O meu objetivo é demonstrar que posso juntar-me aos grandes jogadores que vestiram esta camisola. Não me incomoda que os adeptos me conheçam mal, é natural. Sou uma pessoa normal, nunca me considerei uma estrela mundial".



O internacional grego sublinhou ainda a diferença de nível entre a liga portuguesa e a francesa. "[Ligue 1] É um campeonato muito bom cujo nível é superior às primeiras divisões gregas e portuguesas. Na verdade, a Ligue 1 assemelha-se ao nível da Liga dos Campeões. A liga portuguesa não atinge o nível das quatro grandes europeias. É mais complicado fazer com que se fale de nós quando jogamos em Portugal".E prosseguiu: "Pelo Marselha passaram grandes estrelas, assim como pelo futebol francês. O meu objetivo é demonstrar que posso juntar-me aos grandes jogadores que vestiram esta camisola. Não me incomoda que os adeptos me conheçam mal, é natural. Sou uma pessoa normal, nunca me considerei uma estrela mundial".

Mitroglou trocou o Benfica pelo Marselha no último defeso num negócio de 15 milhões, valor que, garante, não o pressiona em sentido algum."É algo que acontece em todos os clubes, seja no Olympiakos ou no Benfica. Não são coisas que me preocupem. Penso apenas no meu trabalho e na equipa. De resto, a pressão obriga-nos a ser melhores", afirmou o avançado grego em entrevista ao jornal francês 'La Provence'.