Após ter andado a correr atrás do prejuízo por duas vezes, o Estrasburgo acabou por se colocar em vantagem aos 75', por Dimitri Lienard, mas o antigo avançado do Benfica acabou por salvar a equipa orientada por Rudi Garcia.



Esta igualdade deixa os marselheses no 4.º lugar da Ligue 1, com 17 pontos, enquanto o Estrasburgo continua em posição delicada, sendo 19.º com seis pontos.



Kostas Mitroglou fez a sua estreia na Ligue 1 pelo Marselha, no empate em Estrasburgo (3-3) , este domingo, e esteve em destaque ao evitar a derrota da sua equipa, com um golo aos 89 minutos.Em jogo da 9.ª jornada, os visitantes entraram melhor no encontro com um golo de Dimitri Payet aos 6', mas o Estrasburgo acabou por responder aos 32', por Jean-Eudes Aholou. Na segunda parte, o defesa da equipa da casa, Bakary Koné esteve em destaque, pelos bons e maus motivos. Primeiro, marcou um autogolo aos 48' porém, aos 60', marcou na baliza certa e recolocou a igualdade no marcador.