Continuar a ler

"Estou sempre à procura de oportunidades para marcar golos. Estava a sentir-me particularmente bem hoje e sentia que poderia marcar", disse o 'rei Kazu', como é conhecido.



Há uma semana, Miura, que nasceu a 26 de fevereiro de 1967, superou o recorde de Stanley Matthews, estabelecido no jogo entre o Stoke City e o Fulham, em 1965, ao atuar no empate com o V-Varen Nagasaki, com 50 anos e sete dias, dois dias mais velho do que o inglês.



Miura tenciona jogar até aos 60 anos e foi pioneiro a mostrar o futebol japonês ao mundo na década de 90, quando se transferiu para o clube italiano Génova. "Estou sempre à procura de oportunidades para marcar golos. Estava a sentir-me particularmente bem hoje e sentia que poderia marcar", disse o 'rei Kazu', como é conhecido.Há uma semana, Miura, que nasceu a 26 de fevereiro de 1967, superou o recorde de Stanley Matthews, estabelecido no jogo entre o Stoke City e o Fulham, em 1965, ao atuar no empate com o V-Varen Nagasaki, com 50 anos e sete dias, dois dias mais velho do que o inglês.Miura tenciona jogar até aos 60 anos e foi pioneiro a mostrar o futebol japonês ao mundo na década de 90, quando se transferiu para o clube italiano Génova.

Kazuyoshi Miura continua a bater recordes de longevidade e este domingo tornou-se no primeiro futebolista com mais de 50 anos a marcar um golo na liga japonesa. Depois de na passada semana ter ultrapassado o recorde de longevidade como futebolista profissional do inglês Stanley Matthews, Kazu, com 50 anos e 14 dias , deu este domingo o triunfo ao Yokohama FC sobre o Thespakusatsu Gunma, por 1-0, com um remate de pé esquerdo aos 40 minutos.

Autor: Lusa