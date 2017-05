Continuar a ler

O extremo decidiu o encontro com golos aos 56', 58' e 69' - os dois primeiros na sequência de ressaltos e o terceiro após uma assistência de Zusi -, aumentando para cinco o número de remate certeiros no campeonato (é um dos melhores marcadores da equipa, a par do avançado inglês Dom Dwyer). Aliás, Gerso já igualou a sua melhor época como profissional, pois fez também cinco golos pelo Moreirense em 2014/15."Na minha anterior equipa [Belenenses] não marcava muito, mas aqui as coisas estão a mudar. A equipa está a ajudar-me, os treinadores também, e estou a conseguir marcar mais golos do que habitualmente e estou muito feliz por isso", acrescentou, confirmando também o crescimento da equipa: "Às vezes as coisas não correm como queremos, mas depois da semana passada estão a correr muito bem."Já o técnico Peter Vermes também exulta com o contributo goleador de Gerso, embora sublinhe igualmente a quantidade de oportunidades que o extremo português cria para os companheiros. "O facto de ele estar a marcar é enorme para nós. Todos sabem que a responsabilidade de fazer golos não é só de um ou dois jogadores, tem de ser de vários", lembrou."Não era necessariamente responsabilidade sua que não estivesse a marcar na sua equipa anterior. Por isso, quando chegou aqui, o que lhe disse foi que ele estaria muitas vezes em posições que não estava na antiga equipa, que é em frente da baliza. Por isso, ele tinha de mudar a mentalidade para aproveitar essas oportunidades, em vez de dar a bola a outro jogador. E penso que ele está a adaptar-se muito bem", concluiu o treinador.