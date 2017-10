Continuar a ler

Mais um "pequeno" pormenor: Toronto tem, provavelmente, a melhor equipa da MLS. Joga mais, em termos de qualidade, do que a concorrência, tem as maiores vedetas, em resumo, é o principal candidato ao título.Para tentar contrariar tudo isto, os NY Red Bulls apresentavam números: estavam há nove jogos sem perder em casa. Wright-Phillips, a sua principal estrela, procurava o golo 100 no clube e costuma marcar em jogos de play-off (8 golos).Confiante, Toronto entrou bem e adiantou-se logo aos 8’, com Vázquez a finalizar um lance de Altidore. O médio espanhol, formado no Barcelona, a quem Guardiola deu apenas uma oportunidade em 2010/11 (um jogo/um golo), confirmou a sua grande época, com 8 golos em 34 partidas.Desorientada com a desvantagem, a equipa da casa demorou a acertar as marcações e só não sofreu o segundo porque Delgado acertou na trave depois de um cruzamento de Giovinco.Parecia natural a vantagem de Toronto ao intervalo mas, no último minuto da 1ª parte, Wright-Phillips cavou um penálti e permitiu ao austríaco Royer o golo da igualdade. Curiosamente, quem saiu lesionado do lance foi o defesa Moor, o autor da falta.Os Red Bulls entraram melhor, bem melhor, na 2ª parte e encostaram Toronto à defesa. Até aos 70’, os homens da casa, com o capitão Sacha Kljestan em bom plano, dominaram, valendo aos visitantes a boa exibição do guardião Bono, a segurar o empate.Nessa altura, a equipa de Jesse Marsch tinha 71 por cento de posse de bola e tudo a favor para chegar à vantagem, faltava só Wright-Phillips marcar o tal golo 100 que persegue.Giovinco e Altidore pareciam ter desaparecido do jogo e só a grande exibição do capitão Bradley disfarçava a prestação dos canadianos na 2ª parte.Estávamos nisto quando, de repente, Altidore, desde a direita, isolou Giovinco no flanco contrário (71’). O italiano avançou, contra vários homens, claramente a pedir a falta e o brasileiro Felipe caiu no engodo: derrubou o formiga atómica, mesmo na sua zona preferida.Barreira colocada, Robles na baliza com ar de pânico e o estádio em silêncio. Giovinco bateu na bola como faz sempre – em arco, por cima da barreira – e nem o recuo de Murillo, a tentar em desespero cortar de cabeça, evitou o 1-2. Estes livres, para o italiano, são como penáltis.Toronto novamente em vantagem e NY a tentar o empate para encarar a 2ª mão com alguma esperança mas nada mudou porque Bono, aos 90’+6, com uma grande defesa, segurou a vantagem dos canadianos.Só uma última nota, para quem gosta de números: em 6 remates de Toronto só dois foram enquadrados com a baliza, os dois golos.Também nesta madrugada disputou-se a 1ª mão da outra meia-final da Conferência Oeste. No Texas, os Houston Dymano receberam os Portland Timbers e ninguém marcou. O nulo deixa os verdes a precisarem de vencer em casa enquanto aos laranja basta empatar com golos para chegarem à final.