Sem duas das suas principais estrelas, Dempsey (suspenso) e Morris (lesionado), os Sounders pareciam dispostos a tirar partido do cansaço da equipa canadiana, que jogara a ronda "Knockout" na 5ª feira mas, na verdade, nunca conseguiram impor grande velocidade ao jogo.



Os Whitecaps, com dois conhecidos dos adeptos portugueses em campo, Fredy Montero (ex-Sporting) e Aly Ghazal (ex-Nacional), só chegaram à baliza de Frei uma vez durante a 1ª parte. Aos 30’, quando Brek Shea conseguiu desviar a bola do guardião suíço mas Torres afastou o perigo.



Os verdes responderam com a jogada mais perigosa de todo o jogo: Jones cruzou desde a esquerda e Waston, apertado por Harry Shipp, disparou para a trave da própria baliza.



Na 2ª parte, só mais dois lances dignos de registo. Logo aos 49’, após um canto dos visitantes, o central Marschall, de cabeça, obrigou Marinovic a defesa apertada. Aos 90’+5, Frei saiu da pequena área em voo para desviar a bola da zona de perigo. Ou seja, os canadianos não fizeram um único remate enquadrado com a baliza.



Os Seattle Sounders, campeões em título da MLS, conseguiram um nulo em casa do "vizinho" Vancouver Whitecaps na 1ª mão da meia-final da Conferência Oeste.Num jogo chato, muito lento e quase sem ocasiões de golo, o resultado acabou por ser positivo para a equipa de Brian Schmetzer, que assim só precisa de vencer para ter acesso à final e vai fazê-lo com o apoio dos seus adeptos que normalmente esgotam o CenturyLink Field. "Só precisam de vencer" é uma forma de encarar a questão pois os canadianos também podem dizer que só precisam de empatar com golos na 2ª mão (no próximo dia 5).

Autor: Miguel Amaro