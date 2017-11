Continuar a ler

O português esteve em bom plano num jogo no qual foi muitas vezes obrigado a recuar para ajudar Afull no corredor direito. No final, Pedro Santos partilhou no seu Twitter uma foto com Pirlo, que terminou a carreira ontem. "Uma honra defrontar este senhor", escreveu o lisboeta.Sem grande surpresa, a outra equipa de New York também foi eliminada, embora tenha ficado apenas a um golo do apuramento. Os NY Red Bulls foram a Toronto em desvantagem (1-2) e venceram 1-0 mas caíram pelos dois golos sofridos em casa. Foi apenas a segunda derrota caseira dos canadianos em toda a época mas o resultado não os afastou da final.Com Giovinco em noite de pouca inspiração - falhou vários lances isolado - o jogo ficou marcado pelas expulsões dos internacionais Sacha Kljestan e Altidore, antigos companheiros na Seleção dos Estados Unidos. Os dois jogadores desentenderam-se, aos 34', numa cena caricata com o capitão dos visitantes a empurrar (suavemente) Altidore e o "touro" (1,85cm e 92kg) a cair redondo no relvado. Viram ambos o amarelo. Ao intervalo, já no túnel de acesso aos balneários, pegaram-se novamente e foram expulsos.Mais prejudicada com a situação ficou a equipa de Toronto que assim não vai ter Altidore na 1ª mão da final. Pior ainda, Giovinco viu amarelo e também vai falhar o primeiro duelo com os Columbus Crew, de Pedro Santos. No final, o capitão Michael Bradley estava revoltado por perder as duas estrelas e não poupou o adversário: "Vieram para cá provocar, não jogaram nada."Sobre o jogo de Toronto falta apenas referir o golo de Wright-Phillips, o seu 100º pelos NY Red Bulls. Na verdade, o remate vitorioso partiu do pé de Royer, a uns 30 metros da baliza, mas a bola desviou no inglês e a MLS atribuiu o golo a Wright-Phillips.A grande surpresa da noite aconteceu na Conferência Oeste com os Houston Dynamo a conseguirem o acesso à final graças a uma vitória (2-1) em casa dos Portland Timbers.Num estádio cheio e com o grande apoio dos Timber Army, a equipa da casa adiantou-se por Asprilla, aos 39'. O colombiano aproveitou uma queda do azarado Remick e ficou isolado para bater Joe Willis.Ainda antes do intervalo, após um livre, o central que escorregara no golo anterior, apareceu na área para fazer o empate. Já em vantagem com o golo fora (0-0 na 1ª mão), a equipa laranja confirmou a surpresa aos 78' com um tiro de longe do colombiano Manotas.Os Houston Dynamo, campeões da MLS em 2006 e 2007, regressam assim a uma final, depois de perderem o título em 2012, para os LA Galaxi. A equipa texana vai defrontar os atuais campeões, Seattle Sounders, e evita a final de Conferência mais esperada pelos adeptos, entre Portland e Seattle, a mais antiga rivalidade do futebol dos Estados Unidos.