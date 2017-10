Continuar a ler

O Mönchengladbach ficou a um ponto do Hoffenheim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, que ocupa o quarto lugar, e a dois do Leipzig, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, terceiro posicionado, todos atrás do pentacampeão Bayern Munique e do líder Borussia Dortmund.



O Bayern proporcionou uma estreia em grande ao novo treinador, Jupp Heynckes, ao golear por 5-0 na receção ao Friburgo, reduzindo para dois pontos o atraso para o Dortmund, que foi derrotado em casa pelo Leipzig, por 3-2.



O Borussia Mönchengladbach subiu hoje ao quinto lugar do campeonato alemão, ao vencer por 2-0 no estádio do Werder Bremen, penúltimo classificado, em jogo da oitava jornada da prova.A equipa visitante resolveu a questão a seu favor ainda durante a primeira parte, com golos marcados pelo médio Lars Stindl, aos 27 minutos, e o defesa dinamarquês Jannik Vestergaard, aos 34.

Autor: Lusa