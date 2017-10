Continuar a ler

Por sua vez, o Costa do Sol, do treinador português Nelson Santos, salva a época com o cetro hoje alcançado, uma vez que ficou em segundo lugar no campeonato nacional.



O Costa do Sol conquistou este sábado a Taça de Moçambique, ao vencer na final a HCB Songo por 1-0, com um golo de Isac Carvalho, já no prolongamento, aos 115 minutos, após um nulo nos primeiros 90 minutos de jogo.Com a derrota, o Songo, treinado por Chiquinho Conde, ex-Sporting de Portugal, falhou o objetivo da dobradinha, depois de recentemente se ter sagrado campeão nacional de futebol da edição de 2017 pela primeira na sua história.

