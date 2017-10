Continuar a ler

Na carta, Gianni Infantino manifesta o desejo de se encontrar proximamente com os dirigentes desportivos moçambicanos, para se estudarem formas de estreitamente das relações entre o organismo do futebol mundial e Moçambique.O Songo teve no sábado a consagração como campeão moçambicano de futebol, encerrando o Moçambola com 64 pontos, ao fim de 30 jornadas.No sábado, o Songo empatou frente ao Ferroviário de Nacala sem golos, mas teve a oportunidade de festejar, já que tinha o título assegurado a duas jornadas do final.UD Songo - Ferroviário de Nacala, 0-0AD Macuácuá - Ferroviário da Beira, 0-1Maxaquene - Ferroviário de Nampula, 0-0Costa do Sol - 1º de Quelimane, 1-1Textáfrica de Chimoio - Chibuto, 2-1Desportivo de Nacala - Chingale de Tete, 1-1ENH - LD de Maputo, 2-1UP Lichinga - Ferroviário de Maputo, 2-11. UD Songo, 64 pontos2. Costa do Sol, 563. Ferroviário de Nacala, 504. Ferroviároio da Beira, 455. Clube Desportivo de Nacala, 446. LD Maputo, 447. Chibuto, 438. Ferroviário de Maputo, 439. ENH, 4010. Ferroviário de Nampula, 3711. Textáfrica de Chimoio, 3712. Maxaquene, 3713. 1º de Maio de Quelimane, 3414. Chingale de Tete, 3015. UP Lichinga, 2616. AD Macuácuá, 18