Continuar a ler

A 28.ª jornada ficou ainda marcada pela despromoção da UP Lichinga, ao perder em casa frente a LD de Maputo por 3-0, acompanhando a AD Macuácuá, que perdeu frente ao Ferroviário de Maputo, por 1-0.



Com a despromoção das duas equipas, falta ainda confirmar o terceiro conjunto a deixar a prova maior do futebol moçambicano, sendo que o Chingale de Tete que terá a tarefa mais complicada para assegurar a manutenção.



O Moçambola para agora duas semanas, para dar lugar às meias-finais da Taça de Moçambique e para o jogo particular da seleção moçambicana frente à Guiné Conacri.



Resultados da 28ª jornada



AD Macuácuá-Ferroviário de Maputo, 0-1



Desportivo de Nacala-Ferroviário de Nampula, 1-0



UP Lichinga-Liga Desportiva de Maputo, 0-3



Maxaquene-1º de Maio, 1-0



ENH-Ferroviário de Nacala, 1-0



Costa do Sol-Chibuto, 1-1



UD Songo-Textáfrica, 5-0



Ferroviário da Beira-Chingale (Adiado)



Classificação



1. UD Songo, 62?



2. Costa do Sol, 52?



3. Ferroviário de Nacala, 46



4. Desportivo de Nacala, 42



5. Chibuto, 41



6. LD Maputo, 41



7 Ferroviário de Maputo, 39



8. Ferroviário da Beira, 36



9. ENH, 36



10. Textáfrica, 34



11. Maxaquene, 33



12. Ferroviário de Nampula, 33



13. 1.º de Maio de Quelimane, 32



14. Chingale, 26



15. UP Niassa, 22



16. AD Macuácuá, 18 A 28.ª jornada ficou ainda marcada pela despromoção da UP Lichinga, ao perder em casa frente a LD de Maputo por 3-0, acompanhando a AD Macuácuá, que perdeu frente ao Ferroviário de Maputo, por 1-0.Com a despromoção das duas equipas, falta ainda confirmar o terceiro conjunto a deixar a prova maior do futebol moçambicano, sendo que o Chingale de Tete que terá a tarefa mais complicada para assegurar a manutenção.O Moçambola para agora duas semanas, para dar lugar às meias-finais da Taça de Moçambique e para o jogo particular da seleção moçambicana frente à Guiné Conacri.AD Macuácuá-Ferroviário de Maputo, 0-1Desportivo de Nacala-Ferroviário de Nampula, 1-0UP Lichinga-Liga Desportiva de Maputo, 0-3Maxaquene-1º de Maio, 1-0ENH-Ferroviário de Nacala, 1-0Costa do Sol-Chibuto, 1-1UD Songo-Textáfrica, 5-0Ferroviário da Beira-Chingale (Adiado)1. UD Songo, 62?2. Costa do Sol, 52?3. Ferroviário de Nacala, 464. Desportivo de Nacala, 425. Chibuto, 416. LD Maputo, 417 Ferroviário de Maputo, 398. Ferroviário da Beira, 369. ENH, 3610. Textáfrica, 3411. Maxaquene, 3312. Ferroviário de Nampula, 3313. 1.º de Maio de Quelimane, 3214. Chingale, 2615. UP Niassa, 2216. AD Macuácuá, 18

O UD Songo sagrou-se campeão moçambicano, pela primeira vez na sua história, ao vencer o Textáfrica por 5-0 e ao beneficiar do empate 1-1 entre o Costa do Sol, segundo classificado, e o Chibuto.Com o triunfo de domingo, quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, a UD Songo passou a somar 62 pontos, mais 10 do que o Costa do Sol, que tem menos um jogo disputado.

Autor: Lusa