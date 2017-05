Continuar a ler

Apesar de ter somado apenas um ponto, beneficiou do facto de o segundo classificado também ter empatado. A Liga saiu da capital para ir jogar ao norte, a Nacala, com o Desportivo local e o jogo terminou sem golos.



Esta quarta-feira realiza-se o último jogo da jornada, entre Ferroviário da Beira e Ferroviário de Maputo, e ainda outras duas partidas para acerto de calendário: UP Lichinga - Chibuto e Chingale - Nampula.



Resultados da 12.ª jornada



Maxaquene - Ferr.Nacala, 1-1



ENH de Vilankulo - Chibuto, 3-1



Chingale - Textáfrica, 3-2



Costa do Sol - UD Songo, 2-2



AD Macuácua - Ferr. Nampula, 0-1



Desp. Nacala - Liga Desportiva, 0-0



UP Lichinga - 1.º de Maio, 0-1



Ferr. Beira - Ferr. Maputo, marcado para quarta, 17 de maio, às 15:00 (14:00 em Lisboa)



- Quarta, 17 de maio, às 15:00 (14:00 em Lisboa), realizam-se ainda as seguintes partidas em atraso:



UP Lichinga - Chibuto



Chingale - Nampula



Classificação



1. UD Songo, 26



2. Liga Desportiva, 22



3. F. de Maputo, 21 *



4. Costa do Sol, 21



5. Ferr. Beira, 17 *



6. Ferr. Nampula, 17 *



7. Chibuto, 16 *



8. Ferr. Nacala, 16



9. Maxaquene, 14



10. UP Lichinga, 13 *



11. D. Nacala, 13



12. ENH de Vilankulo, 12



13. 1.º De Maio, 12



14. Textáfrica de Chimoio, 12



15. Chingale de Tete, 8 *



16. AD Macuácua, 6



* - equipas com menos um jogo



Programa da 13.ª jornada



domingo, 21 de maio, 15:00 (14:00 em Lisboa)



1º de Maio - Maxaquene



Chibuto - Costa do Sol



Chingale - Ferr. Beira



Ferr. Maputo - AD Macuacua



Ferr. Nampula - Desp. Nacala



Ferr. Nacala - ENH Vilankulo



Liga Desportiva - Lichinga



A União Desportiva do Songo empatou 2-2 com o Costa do Sol, no domingo, na 12.ª jornada do campeonato moçambicano, resultado que bastou para manter a distância para o segundo classificado.A equipa líder do Moçambola, oriunda da região interior de Tete, partia para esta jornada com uma vantagem de quatro pontos sobre a Liga Desportiva de Maputo, o que lhe garantia a permanência na frente.

