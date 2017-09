Continuar a ler

A UD Songo, que segue em primeiro, com 59 pontos, vai disputar o jogo de domingo em casa com uma vantagem de oito pontos em relação ao Costa do Sol, segundo lugar, com 51 pontos e menos um jogo.A luta pela manutenção no escalão maior do futebol moçambicano também irá marcar a 28.ª jornada.Ainda não estão definidas as duas equipas que vão acompanhar a AD Macuácuá, último classificado com 18 pontos, para a segunda divisão.Programa da 28.ª jornada- Domingo, 24 setAD Macuácuá - Ferroviário de MaputoDesportivo de Nacala - Ferroviário de NampulaUP Lichinga - Liga Desportiva de MaputoMaxaquene - 1º de MaioENH - Ferroviário de NacalaCosta do Sol - ChibutoUD Songo - TextáfricaFerroviário da Beira - Chingale (adiado)- Classificação:1. UD Songo, 59 pontos2. Costa do Sol, 513. Ferroviário de Nacala, 464. Chibuto, 405. Desportivo de Nacala, 396. Liga Desportiva de Maputo, 387. Ferroviário da Beira, 368 Ferroviário de Maputo, 369. Textáfrica, 3410. ENH, 3311. Ferroviário de Nampula, 3312. 1.º de Maio de Quelimane, 3213. Maxaquene, 3014. Chingale, 2615. UP Niassa, 2216. AD Macuácuá, 18