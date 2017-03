Continuar a ler

O Ferroviário de Nampula ainda tentou chegar ao golo de empate, mas a equipa de Songo, ciente da experiência da turma treinada por Arnaldo Salvado, optou por jogar na defensiva, tendo o jogo terminado a favor do líder da prova.Por sua vez, no dérbi desta jornada, o Ferroviário de Maputo derrotou o Costa do Sol por 2-1, complicando ainda mais a classificação da turma 'canarinha', que chega à terceira jornada do Moçambola sem nenhuma vitória.Devido à sua participação na Liga dos Campões Africanos, o Ferroviário da Beira, detentor do título, viu o seu jogo contra o Maxaquene ser adiado.Costa do Sol-Ferroviário de Maputo, 1-2.Ferroviário de Nacala-1.º de Maio, 0-0.Chibuto-Liga Desportiva de Maputo, 2-1.UD Songo-Ferroviário de Nampula, 1-0.ENH-Chingale, 1-1.UP de Lichinga-AD Macuacua, 2-0Textáfrica-Desportivo de Nacala, 1-0.Maxaquene-Ferroviário da Beira (adiado).1. UD Songo, 9 pontos.2. Chibuto, 7.3. Ferroviário de Maputo, 7.4. UP de Lichinga, 6.5. Maxaquene, 4.6. Desportivo de Nacala, 4.7. Ferroviário de Nacala, 4.8. Textáfrica, 4.9. Ferroviário da Beira, 3.10. Liga Desportiva, 3.11. ENH, 2.12. AD Macuacua, 2.13. 1.º de Maio, 2.14. Ferroviário de Nampula, 2.15. Costa do Sol, 1.16. Chingale, 1.