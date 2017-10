Continuar a ler

Moçambique praticou o melhor futebol e dominou a contenda durante os primeiros 25 minutos, com a seleção cabo-verdiana a denotar muita lentidão de processos e falta de objetividade no ataque.Mesmo assim, os 'tubarões azuis' poderiam ter marcado durante a primeira parte, com Hélder Tavares (28 minutos) e Héldon (37) a desperdiçarem duas boas oportunidades de empatarem o jogo.Na segunda parte só 'deu' Cabo Verde. Aos 59 minutos, Hélder Tavares falhou o remate fatal a dois metros da baliza após excelente jogada de Héldon pela esquerda.O mesmo Héldon, aos 63 minutos, desperdiçou uma grande penalidade, rematando denunciado para as mãos do guarda-redes moçambicano Guirrugo, que realizou excelente atuação.O 'festival' de golos falhados prosseguiu para as hostes de Cabo Verde, com Kenny e Ryan Mendes a voltarem a rematar para a atmosfera.Moçambique, que já está afastado da qualificação para a fase final do Mundial de 2018, culminou o estágio de duas semanas em Portugal com uma vitória por 1-0 sobre a seleção de Cabo Verde, que ainda está na corrida para a fase final do Mundial, na Rússia, faltando-lhe cumprir um jogo, frente ao Burkina Faso, na última jornada do grupo D, agendada para o dia 5 de novembro.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Clésio, 39 minutos.Guirrugo, Kito, Zainadine, Jeitoso, Edmilson (Reinildo, 67), Loló (Cremildo, 46), Kambala, Telinho (Raúl, 57), Luís (Gildo, 76), Clésio (Isaac, 80) e Ratifo.(Suplentes: Victor, Bheu, Geraldo, Witi, Cremildo, Raúl, Reinildo, Isaac, Lau King e Gildo).Treinador: Abel Xavier.Vozinha, Tiago Almeida (Jimmy, 87), Ricardo, Ponck, Stopira, Marco Soares, Babanco (Ballack, 80), Kevin Oliveira (Ricardo Gomes, 52), Hélder Tavares (Kukula, 59), Ryan Mendes e Héldon (Kenny, 67).(Suplentes: Márcio Rosa, Hidelvis, Delmiro, Mário Évora, Kenny, Jimmy, Ricardo Gomes, Kukula e Ballack).Treinador: Lúcio Antunes.João Capela (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo a Loló (30 minutos), Ricardo (55), Stopira (73) e Kito (75).cerca de 120 espectadores.