No total, o torneio será disputado por 16 equipas, durante 30 jornadas, divididas em duas voltas.



A prova de futebol mais importante em Moçambique começa com duas semanas de atraso, após ter falhado o arranque a 18 de fevereiro passado, devido à falta de quórum para a realização da Assembleia-Geral da Liga Moçambicana de Futebol (LMF).



De acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo presidente da LMF, Ananias Couana, o Moçambola gerou em 2016 um passivo de 30 milhões de meticais (cerca de 413 mil euros).



Programa da 1.ª jornada do Moçambola'2017:



Maxaquene - Ferroviário de Maputo



Ferroviário da Beira - Desportivo de Nacala



UD Songo - 1º de Maio de Quelimane



Chibuto - Ferroviário de Nacala



Costa do Sol - Liga Desportiva de Nacala



ENH de Vilankulo - Ferroviário de Nampula



UP do Niassa - Chingale



O campeonato moçambicano arranca este sábado e o jogo inaugural será o clássico entre o Maxaquene e o Ferroviário de Maputo, dois conjuntos tradicionalmente candidatos ao título, no Estádio Nacional do Zimpeto, na capital.Na jornada inaugural do Moçambola'2017, o campeão em título, o Ferroviário da Beira, vai jogar em casa frente ao Desportivo de Nacala, enquanto a equipa vice-campeã, a UD Songo, recebe o 1º de Maio de Quelimane.

Autor: Lusa