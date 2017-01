Já são conhecidos os resultados dos exames médicos realizados por Modric e Marcelo, jogadores que saíram lesionados do jogo com o Málaga, no sábado. Segundo informou esta segunda-feira o Real Madrid, Modric ficará parado cerca de dez dias, enquanto Marcelo terá de enfrentar um mês de paragem.O boletim clínico divulgado no site dos merengues refere que o médio croata, de 31 anos, sofreu uma sobrecarga no adultor longo da perna direita, equanto a Marcelo foi diagnosticada uma lesão de grau 2 no bíceps femoral esquerdo.

Autor: Marta Correia Azevedo