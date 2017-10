Luka Modric deixou elogios rasgados a Zidane. Em declarações à UEFA, o médio do Real Madrid considera que ter o francês a comandar a equipa é um privilégio e recorda-se do dia em que soube que o francês ia assumir ocargo."Foi fantástico. Estávamos todos entusiasmados e felizes por uma lenda do Real Madrid nos treinar. Ter a Zidane a comandar os treinos todos os dias é especial e nós gostamos disso. Ele trouxe estabilidade e criou uma atmosfera fantástica. Garante que todos os jogadores se sintam importantes e especiais. É difícil conseguir isso nos grandes clubes mas ele conseguiu. O seu carisma também desempenhou um papel importante e nós gostamos de trabalhar com ele", afirmou.Luka Modric não esconde a ambição de querer levantar o troféu da Liga dos Campeões novamente. "Jogar no Real Madrid é especial mas ganhar títulos aqui ainda é mais. É o clube que ganhou mais Ligas dos Campeões e é reconhecido por isso. Estou feliz por ter vencido três e ser o primeiro clube a vencer duas Champions consecutivas. Ganhamos quase tudo o que era possível nos últimos anos e temos que nos manter fortes para conquistar ainda mais", frisou.

Autor: Bruno Dias