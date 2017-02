A excelente época que o Monaco está a realizar tornou Bernardo Silva um alvo ainda mais apetecível dos grandes clubes europeus, pois o jovem craque português é um dos grandes responsáveis pelos bons desempenhos da equipa de Leonardo Jardim. Chelsea, Manchester United, Barcelona e Real Madrid são alguns dos clubes de olho no esquerdino de 22 anos, e Vadim Vasilyev admitiu que as sondagens têm existido."Sim, Sim. Realmente não queria entrar em detalhes, mas sabemos do interesse dos grandes clubes europeus em todos os nossos principais jogadores. Agora, esta não é a altura ideal para estar a falar sobre isso. Quando terminar a temporada vamos ver o nosso projeto para a próxima temporada. Agora, eu, o treinador e os jogadores estamos focados nesta época", referiu o vice-presidente do Monaco em declarações publicadas pelo jornal britânico 'The Times'.O antigo jogador do Benfica leva 8 golos e 5 assistências na Ligue 1 - prova que os monegascos lideram com mais três pontos do que o PSG - esta temporada, aos quais junta mais três remates certeiros na Liga dos Campeões - competição na qual o Monaco defronta amanhã o Manchester City, em Inglaterra, na 1.ª mão dos oitavos de final.