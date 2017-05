Continuar a ler

"O Monaco é um clube com um projeto ambicioso, reconhecido no cenário europeu, que se apoia em jogadores jovens. Na seleção, o Yannick-Ferreira Carrasco falou-me muito bem do clube. Todos estes parâmetros encorajaram-me a escolher o Mónaco. Estou muito feliz por estar aqui. Agora, vou fazer de tudo para continuar o meu progresso e devolver ao clube a confiança que depositaram em mim", afirmou Tielemans.Também o vice-presidente do emblema monegasco revelou o "orgulho" em ter o futebolista na equipa, mencionando o prémio de melhor jogador da liga belga e ter chegado aos quartos de final da Liga Europa."Ele foi cortejado por grandes clubes, mas escolheu o Mónaco para continuar a progredir. A sua chegada está em linha com a nossa estratégia de recrutamento de jovens jogadores talentosos", contou Vadim Vasilyev, acrescentando que esta contratação marca o "forte compromisso para construir uma equipa ambiciosa e altamente competitiva".Youri Tielemans vai ser companheiro dos portugueses Bernardo Silva e João Moutinho, que ainda na passada semana levantaram o troféu do campeonato francês, pondo fim a um jejum de 17 anos sem títulos.