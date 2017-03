Sua Alteza Alberto II não ficou indiferente à vitória sobre o Manchester City. Afinal, o seu Monaco tinha acabado de eliminar uma das ‘armadas’ mais poderosas da Rainha de Inglaterra. Vai daí, instantes após a vitória dos monegascos sobre o City de Pep Guardiola, o príncipe deixou o camarote no Estádio Louis II, onde assistiu ao jogo na companhia de Khaldoon Al Mubarak, proprietário dos citizens, e foi felicitar o plantel liderado por Leonardo Jardim.

Não foi um momento ímpar, pois o príncipe costuma marcar presença nos momentos importantes, mas não deixa de ser significativo quanto ao peso do triunfo do Monaco sobre o poderoso City.

O príncipe encontrou, obviamente, um ambiente de festa, a contrastar com o semblante carregado que era imagem de marca de quem deixava o balneário dos visitantes. Afinal, não é todos os dias que se elimina uma equipa que, por apenas um jogador (John Stones), pagou mais (55 M€) que o Monaco pelos seus oito (!) reforços desta época (50,5 M€).

Um feito notável, muito festejado no Louis II, que registou uma afluência de 15.700 espectadores, mas... a época continua. Ontem, o Monaco treinou-se e hoje será mais um dia de trabalho. Afinal, depois de amanhã há jogo do campeonato, no terreno do Caen e a 1 de abril a final da Taça da Liga, com o PSG. Eliminar o City não deixou ninguém indiferente no Principado, mas há mais batalhas no horizonte dos ‘súbditos’ de Alberto II.