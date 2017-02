Continuar a ler

"O primeiro objetivo será promover a equipa ao primeiro escalão belga", acrescentou a turma monegasca, adquirida por Rybolovlev em 2011. O Monaco não revelou os valores envolvidos na oferta, mas adiantou que a decisão está agora nas mãos da Assembleia Geral do clube belga, que deve pronunciar-se até ao final do mês de fevereiro.O Cercle Brugge, pelo qual passaram os portugueses William Carvalho (2012/13) e Nuno Reis (2010 a 2012 e 2014) - ambos por empréstimo do Sporting -, foi campeão belga por três vezes, em 1911, 1927 e 1930, e ganhou a Taça da Bélgica em 1927 e 1985.