O Monaco continua a demonstrar o porquê de ser o melhor ataque das principais ligas europeias. A equipa orientada por Leonardo Jardim venceu este domingo por 4-0 o Lorient, em jogo a contar para 21.ª jornada da Ligue 1.Com Bernardo Silva a titular (saiu aos 64') e João Moutinho a entrar aos 69', os golos dos monegascos foram conseguidos por Gabriel Boschillia (24' e 28') e Valère Germain (37' e 59'), que bisaram assim na partida.Esta vitória permite à equipa de Leonardo Jardim chegar à liderança com 48 pontos, mais dois que o Nice, queesta sexta-feira com o Bastia. Os 4 golos marcados fazem com que o Monaco passe a contar com 64 em 21 jogos, distinguindo-se ainda mais como o melhor ataque no 'Big Five'.