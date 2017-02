Continuar a ler

Aos 57 minutos, Soubervie reduziu para a equipa da casa e Gendrey fez mesmo o 3-2 aos 81'. Raggi viu o cartão vermelho a um minuto dos 90 e deixou o Monaco reduziu a 10 elementos, algo que terá ajudado ao empate do Chambly, assinado por Soubervie aos 90'+3.



No prolongamento, os monegascos conseguiram demonstrar superioridade e marcaram duas vezes N'Doram (96') e Glik (103'), ainda que tenham sofrido novo golo, por Padovani, aos 111 minutos.

O Monaco sofreu esta quarta-feira para vencer no terreno do Chambly, da terceira divisão, por 5-4 e avançar para os oitavos-de-final da Taça de França.A equipa de Leonardo Jardim, com João Moutinho no onze inicial, entrou bem na partida e chegou a uma confortável vantagem de três golos, com tentos de Carrillo (17'), Lemar (34') e Lottin (48').

Autor: Luís Miroto Simões