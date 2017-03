Leonardo Jardim já se queixou várias vezes esta época devido ao calendário apertado do Monaco e parece que a liga francesa (LFP) está agora mais atenta à situação. Pelo menos, anunciou o adiamento do jogo entre os monegascos e o St. Étienne - e também do Metz-PSG -, da 31.ª jornada, agendada para 2 de abril.Em comunicado, a LFP adiantou que os encontros serão realizados numa "data posterior", numa decisão com justificação óbvia: é que Monaco e PSG jogam a final da Taça da Liga a 1 de abril, em Lyon, e ambas as equipas estão também presentes nos quartos-de-final da Taça de França, com jogos agendados para 4 e 5 de abril.