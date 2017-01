O Monaco recebeu e venceu esta sexta-feira o AC Ajaccio, da segunda divisão, por 2-1, qualificando-se para os 16 avos-de-final da Taça de França.A turma de Leonardo Jardim, que apostou nos portugueses João Moutinho e Bernardo Silva para o onze inicial, chegou ao primeiro golo à passagem do minuto 19, por Radamel Falcão.Na segunda parte, Cavalli ainda empatou para os visitantes ao converter com sucesso um penálti aos 65 minutos, mas apenas dois minutos depois Germain repôs a vantagem para a equipa do principado.

Autor: Luís Miroto Simões