Continuar a ler

Quanto aos restantes encontros, destaque para o PSG, de Gonçalo Guedes, que visita o secundário Niort. Já o Lille, de Rony Lopes e Éder, também jogará fora de casa, mas no terreno do Bergerac, do 4.º escalão.



Sorteio dos oitavos-de-final da Taça de França



Marselha-Monaco

Bordéus-Lorient

Niort (2.ª)-PSG

Frejus (4.ª)-Auxerre (2.ª)

Bergerac (4.ª)-Lille

Quevilly-Rouen (3.ª)-Guingamp

CA Bastia (3.ª)-Angers

Avranches (3.ª)-Estrasburgo (2.ª) Quanto aos restantes encontros, destaque para o PSG, de Gonçalo Guedes, que visita o secundário Niort. Já o Lille, de Rony Lopes e Éder, também jogará fora de casa, mas no terreno do Bergerac, do 4.º escalão.Marselha-MonacoBordéus-LorientNiort (2.ª)-PSGFrejus (4.ª)-Auxerre (2.ª)Bergerac (4.ª)-LilleQuevilly-Rouen (3.ª)-GuingampCA Bastia (3.ª)-AngersAvranches (3.ª)-Estrasburgo (2.ª)

Depois de ter precisado do prolongamento para eliminar o Chambly, do 3.º escalão, na quarta-feira, o Monaco, de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho, terá agora que visitar o Marselha, de Rolando, nos oitavos-de-final da Taça de França, num duelo que será disputado a 28 de fevereiro ou 1 de março.O sorteio realizou-se esta quinta-feira e não se pode dizer que a equipa de Jardim tenha tido grande sorte, pois trata-se de um dos dois jogos entre clubes primodivisionários - o outro é o Bordéus-Lorient. Ainda assim, os monegascos têm boas memórias da última deslocação ao Vélodrome, pois venceram no reduto marselhês por 4-1, para o campeonato, já esta época.