O AC Milan anunciou no Twitter que prescindiu dos serviços de Vincenzo Montella e que o histórico Gennaro Gattuso, até então treinador da equipa de sub-20, vai assumir o comando técnico da equipa onde alinha o português André Silva. O empate na receção ao Torino e o facto de nesta altura o AC Milan se encontrar no 7º posto, a longíquos 19 pontos do líder Nápoles, ditaram a decisão.