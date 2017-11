Continuar a ler

A Sky Italia vai mais longe, acrescentando que Massimiliano Mirabelli se encontrava desde cedo nas instalações nesta segunda-feira - Marco Fassone estaria ausente em representação do Milan numa reunião de clubes da Serie A.



O anúncio da demissão de Montella apanhou adeptos e jornalistas de surpresa. A equipa empatou (0-0) na receção ao Torino, domingo, em jogo da 14.ª jornada da Serie A em que o internacional português André Silva foi titular. A antiga glória do Milan, Gennaro Gattuso, que orinetava os sub-19, assumiu o cargo interinamente. A Sky Italia vai mais longe, acrescentando que Massimiliano Mirabelli se encontrava desde cedo nas instalações nesta segunda-feira - Marco Fassone estaria ausente em representação do Milan numa reunião de clubes da Serie A.O anúncio da demissão de Montella apanhou adeptos e jornalistas de surpresa. A equipa empatou (0-0) na receção ao Torino, domingo, em jogo da 14.ª jornada da Serie A em que o internacional português André Silva foi titular. A antiga glória do Milan, Gennaro Gattuso, que orinetava os sub-19, assumiu o cargo interinamente.

A Sky Italia avança que o processo de despedimento de Vincenzo Montella tem contornos de pouca nobreza, tendo em conta que o treinador não foi informado da decisão por nenhum dos mais altos responsáveis com os quais trabalhou desde meados de abril, quando o grupo chinês liderado por Li Yonghong consumou a aquisição da Fininvest, sociedade de Silvio Berlusconi que detinha a maioria do capital do clube.A notícia da estação de televisão italiana precisa que nem Marco Fassone (adminstrador delegado), nem Massimiliano Mirabelli (diretor desportivo) falaram com Montella, que acabou por ser informado por um funcionário do clube quando já estava a entrar em Milanello, o centro de treinos dos rossoneri, para mais uma sessão de trabalho.