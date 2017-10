A 7ª jornada da Serie A arrancou ontem com dois jogos mas as maiores atenções estão centradas nos jogos de hoje: entram em ação os imparáveis Nápoles e Juventus mas também Inter e Milan. E este último recebe a Roma, com Montella a jogar cartada determinante contra o clube onde mais brilhou enquanto jogador: 91 golos em 224 jogos. O técnico voltou a elogiar André Silva, um dos goleadores da Liga Europa. "[André] Silva é um futebolista que adora jogar, não é egoísta e também crescerá muito, como Suso. Confiamos muito nele", disse o técnico, que está obrigado a vencer hoje.

Já João Mário foi chamado no Inter para defrontar o Benevento, o mesmo sucedendo com Nani para a receção da Lazio ao Sassuolo. "Está a trabalhar muito bem, é grande jogador. Pensei utilizá-lo na 5ª feira, está pronto", disse o técnico laziale Simone Inzaghi. Ontem, Miguel Veloso foi titular mas o Génova perdeu (0-1) com o Bolonha e continua em zona de descida.