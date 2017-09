Continuar a ler

Com o alemão Julian Draxler no posto de Neymar - foi poupado pelo técnico devido a um problema físico, face à proximidade do jogo com o Bayern Munique, já na quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões -, os parisienses criaram poucas oportunidades: Mbappé foi quem mais se destacou, vendo o guarda-redes Lecomte negar-lhe o golo em duas ocasiões.



O PSG mantém, assim, a liderança mas agora apenas com um ponto de vantagem sobre o campeão Monaco.



Depois de ter marcado 21 golos nas primeiras seis jornadas do campeonato (uma média de 3,5 golos por jogo), o percurso avassalador do Paris Saint-Germain foi travado este sábado em Montpellier. Com o português no eixo da defesa, a 'muralha' da turma da casa conseguiu parar o ataque liderado por Cavani e Mbappé, numa tarde que a ausência do brasileiro Neymar foi naturalmente muito sentida pelo PSG.No regresso a um estádio de onde saiu derrotado por 3-0 na época passada, começando então a perder a corrida para o Monaco na luta pelo título francês, a equipa orientada por Unai Emery voltou a não conseguir ultrapassar um Montpellier que perdeu três jogos nas primeiras seis jornadas, tendo sofrido mesmo mais golos (5) do que marcou (4) neste campeonato.