Álvaro Morata chegou ao Chelsea no verão passado mas... já admite voltar ao Real Madrid um dia. Ao programa ‘El Larguero’ da rádio espanhola Cadena Ser, o avançado espanhol refere mesmo que esse cenário irá acabar por acontecer no futuro. "Claro que um dia vou regressar ao Real Madrid, mas é complicado. Disse ao meu treinador [Zidane] que queria jogar mais. Sentia-me importante no Real mas queria disputar a fase de grupos da Champions. Nunca disse mal do Real Madrid nem direi. Desejo-lhes sempre o melhor pois eu sou adepto do Real e futebolista do Chelsea", disse Morata que... contou com uma ajuda especial à chegada a Londres: "Adaptámo-nos bem à cidade. Quando cheguei, quase nem tinha tempo para pensar e no início não foi tão bom como eu esperava. Mas a minha mulher ajudou-me em tudo o que havia para tratar."Segundo o jornal francês ‘Le Parisien’, o PSG terá abordado Antonio Conte no sentido de saber a disponibilidade do italiano em rumar a Paris em 2018/19. O técnico Unai Emery termina contrato e já tem condição para renovar: chegar às ‘meias’ da Champions.